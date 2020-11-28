​Пирло: «Должны стараться показывать наш футбол и без Роналду»

В субботу «Ювентус» без Криштиану Роналду в составе не смог обыграть на выезде «Беневенто» - матч завершился вничью 1:1. После потери очков об отсутствии португальца высказался наставник «старой синьоры» Андреа Пирло.

«У Роналду были небольшие проблемы посреди недели, но он все равно хотел сыграть в Лиге чемпионов. После международной паузы Криштиану нужно было немного отдохнуть. Роналду – это дополнительное преимущество, но мы должны стараться показывать наш футбол и без него», - сказал Пирло Sky Sport Italia.

На текущую минуту «Ювентус» занимает только пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.