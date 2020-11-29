​Над Бонуччи во время матча пошутил неизвестный

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи восстановился после травмы, но не вышел на поле в субботнем матче против «Беневенто». Опытный футболист все девяносто минут поединка провёл на скамейке для запасных.

Как сообщает Football Italia, над Бонуччи прямо во время игры пошутил неизвестный человек. Микрофоны, расположенные около поля, зафиксировали такую фразу: «Бонуччи, Роналду летит на самолёте».

Вероятно, это сказал один из работников стадиона, ведь зрителей на матче не было.

Напомним, Роналду не летал с командой на субботний матч, получив возможность для отдыха.