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«Ювентус»: минус Демирал, плюс Ремзи

23 Ноября 2020, 14:54,

Global Look Press

Центральный защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил мышечную травму и, вероятно, пропустит ближайшие матчи «старой синьоры» против «Ференцвароша» и «Беневенто».

Турецкий футболист пострадал во вчерашнем матче с «Кальяри» (2:0) и, согласно информации клубного сайта, пропустит порядка 10 дней. Таковы результаты проведенного обследования. «Ювентус» рассчитывает на услуги Демирала в матче с киевским «Динамо» 2 декабря. 22-летний футболист провел 8 матчей в текущем сезоне.

Аарон Ремзи вернулся в общую группу команды, в занятии помимо Демирала не принимали участия также Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Аарон Ремзи, Мерих Демирал
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