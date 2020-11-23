«Ювентус»: минус Демирал, плюс Ремзи

Центральный защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил мышечную травму и, вероятно, пропустит ближайшие матчи «старой синьоры» против «Ференцвароша» и «Беневенто».

Турецкий футболист пострадал во вчерашнем матче с «Кальяри» (2:0) и, согласно информации клубного сайта, пропустит порядка 10 дней. Таковы результаты проведенного обследования. «Ювентус» рассчитывает на услуги Демирала в матче с киевским «Динамо» 2 декабря. 22-летний футболист провел 8 матчей в текущем сезоне.

Аарон Ремзи вернулся в общую группу команды, в занятии помимо Демирала не принимали участия также Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.