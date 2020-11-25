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Роналду: «Марадона оставляет безграничное наследие и пустоту, которую никто и никогда не сможет заполнить»

25 Ноября 2020, 21:27,

Global Look Press

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии, один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду отреагировал на новость о смерти великого аргентинского игрока Диего Марадоны.   

- Сегодня я прощаюсь с другом, а мир расстается с вечным гением. Один из величайших навсегда. Несравнимый фокусник, - написал Роналду в Инстаграм. - Он уходит преждевременно, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую никто и никогда не сможет заполнить. Покойся с миром, мастер. Тебя никогда не забудут.

Напомним, что бывший игрок и главный тренер сборной Аргентины умер в среду из-за сердечного приступа в возрасте 60 лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Диего Марадона
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