Роналду: «Марадона оставляет безграничное наследие и пустоту, которую никто и никогда не сможет заполнить»

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии, один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду отреагировал на новость о смерти великого аргентинского игрока Диего Марадоны.

- Сегодня я прощаюсь с другом, а мир расстается с вечным гением. Один из величайших навсегда. Несравнимый фокусник, - написал Роналду в Инстаграм. - Он уходит преждевременно, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую никто и никогда не сможет заполнить. Покойся с миром, мастер. Тебя никогда не забудут.

Напомним, что бывший игрок и главный тренер сборной Аргентины умер в среду из-за сердечного приступа в возрасте 60 лет.