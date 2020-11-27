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​Роналду не сыграет с «Беневенто» в субботу

27 Ноября 2020, 16:23,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит субботний гостевой матч чемпионата Италии против «Беневенто». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Роналду останется в Турине, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Ожидается, что атакующее трио «старой синьоры» составят Пауло Дибала, Деян Кулушевски и Альваро Мората.

Стоит отметить, что в состав «Ювентуса» должен вернуться Леонардо Бонуччи. Опытный защитник имеет шансы выйти на поле с первых минут.

После восьми туров «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Андреа Пирло набрала шестнадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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