​Роналду не сыграет с «Беневенто» в субботу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит субботний гостевой матч чемпионата Италии против «Беневенто». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Роналду останется в Турине, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Ожидается, что атакующее трио «старой синьоры» составят Пауло Дибала, Деян Кулушевски и Альваро Мората.

Стоит отметить, что в состав «Ювентуса» должен вернуться Леонардо Бонуччи. Опытный защитник имеет шансы выйти на поле с первых минут.

После восьми туров «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Андреа Пирло набрала шестнадцать очков.