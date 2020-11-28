Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»

28 Ноября 2020, 22:02,

Global Look Press

«Ювентус» никак не выйдет на победный курс в чемпионате Италии. В своём девятом матче туринцы гостил у «Беневенто» и выглядели острее соперника, вот только красивого гола Альваро Мораты в середине первого тайма было недостаточно для победы. Соперник отыгрался благодаря удару метров с 20 от Гаэтано Летиции. После перерыва счет не изменился - 1:1.

«Ювентус» в пятый раз в сезоне поделил очки с соперником и  догнал «Рому» на четвертой строчке в таблице.

Протокол игры  
Беневенто 1:1 Ювентус
    21' Мората Альваро (0:1)
(1:1) Летиция Гаэтано 45'    
Монтипо Лоренцо Летиция Гаэтано Глик Камил   86' Кальдирола Лука   33' (Маджио Кристиан (   33'   59' Инсинье Роберто   60') Барба Федерико   87' Хетемай Перпарим Скьяттарелла Паскуале   82' Ионице Артур   71' (Тельо Андрес (   71') Импрота Риккардо Капрари Джанлука   72' (Сау Марко (   72') Лападула Джанлука   72' (Туиа Алессандро (   72')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Басит Абдалла Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Мончини Габриэле Маселла Давиде
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   81' Де Лихт Маттайс Данило Луис Фработта Джанлука Кьеза Федерико   69' (Бернардески Федерико (   69') Мело Артур   62' (Кулушевски Деян (   62') Рабио Адриен Ремзи Аарон   62' (Бентанкур Родриго (   62') Дибала Пауло Мората Альваро
Запасные: Алекс Сандро Radu Dragusin Бонуччи Леонардо Портанова Маноло Пинсольо Карло Маккенни Уэстон
28 ноября. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Альваро Мората, Беневенто
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Комментарии (6)
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0
Alex1972
28 Ноября 2020, 22:14

Муссолини играл лучше....

0
Bettega
28 Ноября 2020, 22:10

терять очки с такими командами.но коментс

0
Bettega
28 Ноября 2020, 22:09

Дибала дно.Мората со своими псевдо финтами достал уже.Фработта игрок матча у Юве!

0
sagittarius
28 Ноября 2020, 22:14

Худший - Квадрат, или есть другие кандидатуры?

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1
sagittarius
28 Ноября 2020, 22:06

По всей видимости, в нынешнем сезоне какой-то вразумительной игры мы от Юве вряд ли увидим. Надеюсь, что ошибаюсь.

0
Underdog
28 Ноября 2020, 22:06

Ну вот... А бытует мнение,что Криштиану мешает играть Дибале и остальным прогрессивным и ителлектуальным игрокам

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