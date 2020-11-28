«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»

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28 Ноября 2020, 22:02,
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«Ювентус» никак не выйдет на победный курс в чемпионате Италии. В своём девятом матче туринцы гостил у «Беневенто» и выглядели острее соперника, вот только красивого гола Альваро Мораты в середине первого тайма было недостаточно для победы. Соперник отыгрался благодаря удару метров с 20 от Гаэтано Летиции. После перерыва счет не изменился - 1:1.
«Ювентус» в пятый раз в сезоне поделил очки с соперником и догнал «Рому» на четвертой строчке в таблице.
Протокол игры
|21' Мората Альваро (0:1)
|(1:1) Летиция Гаэтано 45'
Монтипо Лоренцо • Летиция Гаэтано • Глик Камил • 86'Кальдирола Лука 33' ( Маджио Кристиан ( 33' • 59'Инсинье Роберто 60') • Барба Федерико • 87'Хетемай Перпарим • Скьяттарелла Паскуале • 82'Ионице Артур 71' ( Тельо Андрес ( 71') • Импрота Риккардо • Капрари Джанлука 72' ( Сау Марко ( 72') • Лападула Джанлука 72' ( Туиа Алессандро ( 72')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Басит Абдалла • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Мончини Габриэле • Маселла Давиде
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 81'Де Лихт Маттайс • Данило Луис • Фработта Джанлука • Кьеза Федерико 69' ( Бернардески Федерико ( 69') • Мело Артур 62' ( Кулушевски Деян ( 62') • Рабио Адриен • Ремзи Аарон 62' ( Бентанкур Родриго ( 62') • Дибала Пауло • Мората Альваро
Запасные: Алекс Сандро • Radu Dragusin • Бонуччи Леонардо • Портанова Маноло • Пинсольо Карло • Маккенни Уэстон
28 ноября. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората, Беневенто
Муссолини играл лучше....
терять очки с такими командами.но коментс
Дибала дно.Мората со своими псевдо финтами достал уже.Фработта игрок матча у Юве!
Худший - Квадрат, или есть другие кандидатуры?
По всей видимости, в нынешнем сезоне какой-то вразумительной игры мы от Юве вряд ли увидим. Надеюсь, что ошибаюсь.
Ну вот... А бытует мнение,что Криштиану мешает играть Дибале и остальным прогрессивным и ителлектуальным игрокам