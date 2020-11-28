«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»

«Ювентус» никак не выйдет на победный курс в чемпионате Италии. В своём девятом матче туринцы гостил у «Беневенто» и выглядели острее соперника, вот только красивого гола Альваро Мораты в середине первого тайма было недостаточно для победы. Соперник отыгрался благодаря удару метров с 20 от Гаэтано Летиции. После перерыва счет не изменился - 1:1.

«Ювентус» в пятый раз в сезоне поделил очки с соперником и догнал «Рому» на четвертой строчке в таблице.