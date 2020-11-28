Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Все матчи «Ювентуса» без Роналду в этом чемпионате завершились со счётом 1:1

28 Ноября 2020, 23:34,

Global Look Press

В субботу вечером «Ювентус» проводил гостевой матч чемпионата Италии против «Беневенто». Это был третий случай в этом сезоне Серии А, когда «старая синьора» вышла на поле без Криштиану Роналду даже среди запасных.

Удивительно, но все эти три матча завершились с одинаковым счётом 1:1 – команда Андреа Пирло расходилась миром с «Беневенто», «Вероной» и «Кротоне».

На текущую минуту «старая синьора» располагается лишь на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Впереди у туринцев домашняя игра Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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