Все матчи «Ювентуса» без Роналду в этом чемпионате завершились со счётом 1:1

В субботу вечером «Ювентус» проводил гостевой матч чемпионата Италии против «Беневенто». Это был третий случай в этом сезоне Серии А, когда «старая синьора» вышла на поле без Криштиану Роналду даже среди запасных.

Удивительно, но все эти три матча завершились с одинаковым счётом 1:1 – команда Андреа Пирло расходилась миром с «Беневенто», «Вероной» и «Кротоне».

На текущую минуту «старая синьора» располагается лишь на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Впереди у туринцев домашняя игра Лиги чемпионов против киевского «Динамо».