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Пирло объяснил отсутствие Роналду в заявке «Ювентуса» на матч с «Беневенто»

27 Ноября 2020, 20:13,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Беневенто».

«Криштиану отдохнет, мы всё обсудили. Он немного устал после стольких игр в короткие сроки. Мы заранее планировали, что он не будет играть с «Беневенто», - цитирует Пирло пресс-служба «Ювентуса».

Матч между «Беневенто» и «Ювентусом» состоится завтра, 28 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за туринский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Напомним, что португалец совсем недавно переболел коронавирусом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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2
Misha_diablo_football
27 Ноября 2020, 20:26

Маэстро хитрит Роналду готовится к битве с Барсой, вот будет потеха если завалял больше чем клуб с его золотым стариком.....

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