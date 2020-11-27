Пирло объяснил отсутствие Роналду в заявке «Ювентуса» на матч с «Беневенто»

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27 Ноября 2020, 20:13,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Беневенто».
«Криштиану отдохнет, мы всё обсудили. Он немного устал после стольких игр в короткие сроки. Мы заранее планировали, что он не будет играть с «Беневенто», - цитирует Пирло пресс-служба «Ювентуса».
Матч между «Беневенто» и «Ювентусом» состоится завтра, 28 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
35-летний Роналду в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за туринский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Напомним, что португалец совсем недавно переболел коронавирусом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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