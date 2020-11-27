Пирло объяснил отсутствие Роналду в заявке «Ювентуса» на матч с «Беневенто»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Беневенто».

«Криштиану отдохнет, мы всё обсудили. Он немного устал после стольких игр в короткие сроки. Мы заранее планировали, что он не будет играть с «Беневенто», - цитирует Пирло пресс-служба «Ювентуса».

Матч между «Беневенто» и «Ювентусом» состоится завтра, 28 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за туринский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Напомним, что португалец совсем недавно переболел коронавирусом.