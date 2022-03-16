«Бавария» хочет переманить 16-летнего вундеркинда из «ПСЖ»

Эль-Шадай Битшиабу может перебраться из академии «ПСЖ» в мюнхенскую «Баварию».

16-летний центральный защитник ростом 196 сантиметров считается одним из главных талантов Франции своего поколения. Как стало известно Bild, мюнхенская «Бавария» хотела бы видеть юниора в своих рядах.

Недавно во французских СМИ появилась информация о недовольстве Битшиабу своим положением в «ПСЖ»: сообщается, что спортивный директор Леонардо обещал ему больше игровой практики в составе первой команды.

Контракт защитника юношеской сборной Франции с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. На счету игрока 2 выхода на поле в рамках Кубка Франции.