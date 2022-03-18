«Бавария» готова заплатить за Гравенберха не более 25 млн евро

Мюнхенская «Бавария» продолжает работать над трансфером Райана Гравенберха из «Аякса».

Баварцы считают 19-летнего полузащитника одной из главных трансферных целей, а спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич недавно приезжал в Амстердам для обсуждения потенциального перехода. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» планирует провернуть сделку, заплатив за трансфер голландца не более 25 млн евро.

Впрочем, мюнхенский клуб ещё не отправлял официальный запрос «Аяксу» по Гравенберху. На игрока также претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».