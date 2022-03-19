«Бавария» разгромила дома «Унион Берлин»

Четыре безответных мяча отгрузила мюнхенская «Бавария» гостям из «Унион Берлин», причем три из них были забиты уже в первом тайме, после чего все было решено, несмотря на то, что в некоторые моменты гости смотрелись вполне убедительно.

В начале второй половины игры Левандовски забил еще один мяч, после чего оставшееся время матча превратилось в формальность. «Бавария» укрепила лидерство в чемпионате Германии.