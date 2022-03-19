«Бавария» разгромила дома «Унион Берлин»

Четыре безответных мяча отгрузила мюнхенская «Бавария» гостям из «Унион Берлин», причем три из них были забиты уже в первом тайме, после чего все было решено, несмотря на то, что в некоторые моменты гости смотрелись вполне убедительно.
В начале второй половины игры Левандовски забил еще один мяч, после чего оставшееся время матча превратилось в формальность. «Бавария» укрепила лидерство в чемпионате Германии.
Протокол игры
|(1:0) Коман Кингсли16'
|(2:0) Ньянзу Танги25'
|(3:0) Левандовски Роберт45'
|(4:0) Левандовски Роберт47'
Нойер Мануэль•Станишич Йосип•Ньянзу Танги • 74'Юпамекано Део•Эрнандес Люка•Киммих Йозуа 75' (Чупо-Мотинг Эрик ( 75') •Мусиала Джамал 51' 61' (Забитцер Марсель ( 61') •Сане Лерой 75' (Рока Марк ( 75') •Мюллер Томас 75' (Толиссо Корентен ( 75') •Коман Кингсли 68' (Гнабри Серж ( 68') •Левандовски Роберт
Луте Андреас•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Баумгартль Тимо • 39'Рюэрсон Юлиан•Мёхвальд Кевин 62' (Фогльзаммер Андреас ( 62') •Хедира Рани•Харагути Генки 84' (Уджа Энтони ( 84') •Ощипка Бастиан•Авонийи Тайво 62' (Шефер Андраш ( 62') •Бекер Шеральдо 73' (Михель Свен ( 73')
19 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).