Нагельсманн доволен разгромной победой «Баварии» над «Унионом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после разгромной победы над «Унионом» (4:0) нашел недостатки в игре своей команды.

«Конечно, я доволен результатом, но не в полной мере. Мы позволили создать у своих ворот два опасных момента в первом тайме, а также слишком часто теряли мяч», - приводит слова тренера твиттер Bayern & Germany.

Четыре безответных мяча отгрузила мюнхенская «Бавария» гостям из «Унион Берлин», причем три из них были забиты уже в первом тайме, после чего все было решено, несмотря на то, что в некоторые моменты гости смотрелись вполне убедительно.

В начале второй половины игры Левандовски забил еще один мяч, после чего оставшееся время матча превратилось в формальность. «Бавария» укрепила лидерство в чемпионате Германии.