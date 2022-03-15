«Бавария» готова купить защитника «Барселоны» за 20 млн евро

Мюнхенская «Бавария» готова потратить 20 млн евро на подписание Серджино Деста из «Барселоны».

«Барселона» не станет препятствовать уходу Деста, если летом состав команды пополнит другой правый защитник – Нуссер Мазрауи из «Аякса». По информации Sport1, при таком раскладе «Бавария» предложит за Деста 20 млн евро.

Как известно, мюнхенцы также претендовали на подписание Мазрауи, доступного на правах свободного агента, однако тот сделал выбор в пользу каталонского клуба.

В текущем сезоне 21-летний Серджино Дест принял участие в 26 матчах за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 3 голевыми передачами.