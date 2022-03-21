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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фанаты «Баварии» про Нойера: Он или гений, или – ненормальный

21 Марта 2022 • 11:55 Комментировать
Бавария
4:0
Унион Берлин
окончен

Болельщики «Баварии» устроили яркое обсуждение очередной «выходке» вратаря клуба Мануэля Нойера.

Во время матча с «Юнион Берлин» Нойер, вместо того, чтобы отправить мяч за пределы поля во время опасного выхода один на один, обработал мяч грудью, дошел с ним до центрального круга и затем, под аплодисменты своих игроков, отдал точный пас партнеру по команде. Соцсети буквально взорвались от «наглости» и гениальности вратаря.

Один из болельщиков написал: «Мануэль Нойер это просто следующий уровень!»

Другой футбольный фанат похвалил вратаря: «Футбол никогда больше не увидит такого вратаря, как он».

Еще один поклонник футбола даже предположил, что «Бавария» должна позволить Нойеру осуществить его мечту сыграть в поле в этом сезоне, как только титул Бундеслиги будет завоеван. Болельщик отметил: «Я мечтаю хотя бы раз увидеть, как Нойер играет в полузащите. Почему «Бавария» не сделает этого в последней игре сезона?»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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