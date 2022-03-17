Левандовски тренируется индивидуально. Его выход на поле в субботу под вопросом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски тренируется по индивидуальной программе, сообщает Bild.

Футболист получил повреждение на тренировке во вторник. Руководство клуба сообщило, что полная информация появится после проведения обследования. Но и сейчас нет ясности, выйдет ли форвард на матч очередного тура против «Унион Берлин», который пройдет в субботу, 19 марта.

Также издание сообщило, что нападающий Эрик Чупо-Мотинг также пропустил командную тренировку в четверг.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 26 матчей, забил 29 голов и сделал 1 результативную передачу.