Нойер побил рекорд Кана по числу побед в Бундеслиге

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер побил рекорд Оливера Кана по числу побед в Бундеслиге.

После игры очередного тура чемпионата Германии, в которой «Бавария» разгромила «Унион Берлин» со счетом 4:0, Нойер записал на свой счет 311-ю победу в рамках Бундеслиги.

На сегодняшний день 35-летний вратарь сыграл 460 матччей высшего дивизиона Германии, в том числе 156 за свой бывший клуб «Шальке», в 68% из которых его клуб становился победителем.

За время своего пребывания в «Баварии» Нойер 9 раз становился чемпионом Германии, выиграл 17 других национальных и континентальных наград, в том числе два титула Лиги чемпионов, а также стал победителем чемпионата мира в 2014 году и в том же году занял третье место в голосовании на «Золотой мяч».