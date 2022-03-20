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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер побил рекорд Кана по числу побед в Бундеслиге

20 Марта 2022 • 00:51 Комментировать
Бавария
4:0
Унион Берлин
окончен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер побил рекорд Оливера Кана по числу побед в Бундеслиге.

После игры очередного тура чемпионата Германии, в которой «Бавария» разгромила «Унион Берлин» со счетом 4:0, Нойер записал на свой счет 311-ю победу в рамках Бундеслиги.

На сегодняшний день 35-летний вратарь сыграл 460 матччей высшего дивизиона Германии, в том числе 156 за свой бывший клуб «Шальке», в 68% из которых его клуб становился победителем.

За время своего пребывания в «Баварии» Нойер 9 раз становился чемпионом Германии, выиграл 17 других национальных и континентальных наград, в том числе два титула Лиги чемпионов, а также стал победителем чемпионата мира в 2014 году и в том же году занял третье место в голосовании на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Оливер Кан
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окончен Штуттгарт 3:2 Аугсбург 1.95 3.55 3.95
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