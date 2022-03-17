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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Павара положительный результат на COVID-19

17 Марта 2022 • 21:17 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
19.03 20:30

Согласно сообщению мюнхенской «Баварии», у защитника Бенжамена Павара обнаружен положительный результат на COVID-19.

Французский защитник пропустит игру очередного тура Бундеслиги против «Унион Берлин», который пройдет в субботу, 19 марта.

Ранее сообщалось, что еще один защитник мюнхенского клуба – Никлас Зюле – выбыл из-за травмы бедра.

Павар в этом сезон сыграл 19 матчей в чемпионате Германии и отдал одну результативную передачу.

После 26 тура «Бавария» занимает первую строчку в таблице Бундеслиги, на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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