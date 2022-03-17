У Павара положительный результат на COVID-19

Согласно сообщению мюнхенской «Баварии», у защитника Бенжамена Павара обнаружен положительный результат на COVID-19.
Французский защитник пропустит игру очередного тура Бундеслиги против «Унион Берлин», который пройдет в субботу, 19 марта.
Ранее сообщалось, что еще один защитник мюнхенского клуба – Никлас Зюле – выбыл из-за травмы бедра.
Павар в этом сезон сыграл 19 матчей в чемпионате Германии и отдал одну результативную передачу.
После 26 тура «Бавария» занимает первую строчку в таблице Бундеслиги, на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию».