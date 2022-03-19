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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски демонстрирует феноменальную результативность в этом сезоне - 1,24 гола за матч

19 Марта 2022 • 22:14 Комментировать
Бавария
4:0
Унион Берлин
окончен

Польский нападающий Роберт Левандовски вновь и вновь пополняет свою копилку голов в текущем сезоне - он сыграл в тридцати семи матчах в нынешнем сезоне в составе «Баварии» и забил уже сорок шесть мячей. Это означает, что его средняя результативность составляет 1,24 гола за матч.

Также Левандовски забил свой тридцатый мяч в чемпионате Германии в текущем сезоне, и сделал это в рятый раз, сравнявшись с Гердом Мюллером, который также пять раз забивал более тридцати голов за сезон. Говоря же обо всех остальных игроках, когда либо выступавших в Бундеслиге, то их общее суммарное количество подобных случаев также составляет пять раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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окончен Герта 3:0 Хоффенхайм 4.40 4.20 1.70
окончен Гройтер Фюрт 0:0 Фрайбург 4.90 4.00 1.68
окончен Штуттгарт 3:2 Аугсбург 1.95 3.55 3.95
окончен Бавария 4:0 Унион Берлин
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