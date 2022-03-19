Левандовски демонстрирует феноменальную результативность в этом сезоне - 1,24 гола за матч

Польский нападающий Роберт Левандовски вновь и вновь пополняет свою копилку голов в текущем сезоне - он сыграл в тридцати семи матчах в нынешнем сезоне в составе «Баварии» и забил уже сорок шесть мячей. Это означает, что его средняя результативность составляет 1,24 гола за матч.

Также Левандовски забил свой тридцатый мяч в чемпионате Германии в текущем сезоне, и сделал это в рятый раз, сравнявшись с Гердом Мюллером, который также пять раз забивал более тридцати голов за сезон. Говоря же обо всех остальных игроках, когда либо выступавших в Бундеслиге, то их общее суммарное количество подобных случаев также составляет пять раз.