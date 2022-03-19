«Бавария» установила абсолютный рекорд Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» проводит матч двадцать седьмого тура Бундеслиги против «Унион Берлина», и этот матч стал для «Баварии» 1935-м в истории выступлений в высшей лиге чемпионата Германии. По этому показателю «Бавария» прошла бременский «Вердер», у которого 1934 матча в Бундеслиге.

Все остальные отстают уже существенно - к примеру, идущий третьим «Гамбург» сыграл 1866 матчей, «Штутгарт» - 1859, ну а дортмундская «Боруссия» - 1858 матчей.

С 2013 года «Бавария» стабильно становится чемпионом Германии, в общей сложности команда выигрывала «серебряную салатницу» тридцать один раз.