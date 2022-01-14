У защитника «Баварии» после коронавируса выявили и миокардит

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из строя, при этом заражение коронавирусом дало другие негативные последствия - у 21-летнего канадца возникли проблемы из-за миокардита. Наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн дал понять, что в ближайшие недели Дэвиса на поле можно не ждать:

- Для лечения необходимо время, он пропустит несколько недель, - пояснил Нагельсманн в интервью Kicker.

Надо заметить, что коронавирус серьезно подкосил мюнхенцев, ибо Дэвис - уже девятый игрок, прямо или косвенно выбывший из строя из-за COVID-19. Помимо него это Нойер, Коман, Толиссо, Ричардс, Эрнандес, Куасси, Сане и Юпамекано.