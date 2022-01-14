Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

У защитника «Баварии» после коронавируса выявили и миокардит

14 Января 2022 • 17:11 Комментировать (2)
Кёльн
...
Бавария
7.50 5.50 1.37
Через 22 ч. 41 мин.

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из строя, при этом заражение коронавирусом дало другие негативные последствия - у 21-летнего канадца возникли проблемы из-за миокардита. Наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн дал понять, что в ближайшие недели Дэвиса на поле можно не ждать:

 - Для лечения необходимо время, он пропустит несколько недель, - пояснил Нагельсманн в интервью Kicker.

Надо заметить, что коронавирус серьезно подкосил мюнхенцев, ибо Дэвис - уже девятый игрок, прямо или косвенно выбывший из строя из-за COVID-19. Помимо него это Нойер, Коман, Толиссо, Ричардс, Эрнандес, Куасси, Сане и Юпамекано.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
14 Января 2022 в 17:21
Миокардит- одна из самых популярных побочек вакцинации от ковида. Дэвис был привит, тем не менее заболел, ещё и миокардит получил. Комбо.
Куляба
14 Января 2022 в 18:07
Зато переболел легко
в моем кругу общения кто не привитые болеют тяжко
я и сам непросто перенес осенью
кругом базарили что мол типа простуды и гриппа - оказалось -------- нифига !
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  22:30 Боруссия Д ... Фрайбург 1.53 4.90 6.00
15.01  17:30 Кёльн ... Бавария 7.50 5.50 1.37
15.01  17:30 Майнц ... Бохум
15.01  17:30 Штуттгарт ... РБ Лейпциг
15.01  17:30 Унион Берлин ... Хоффенхайм
15.01  17:30 Вольфсбург ... Герта 2.05 3.40 3.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
17:11 · Германия. Бундеслига
У защитника «Баварии» после коронавируса выявили и миокардит 2
12:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
04:30 · Германия. Бундеслига
Клемент вторую часть сезона проведёт в «Падерборне»
13 Января
23:56 · Германия. Бундеслига
Шик - лучший игрок декабря в Бундеслиге 1
23:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски – самый высокооплачиваемый игрок «Баварии», Мюллер и Нойер в тройке 1
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за нигерийским нападающим из Бундеслиги 2 слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Гвардиола обратился к руководству «Сити» с требованием перехватить Холанна 1 слухи
16:30 · Германия. Бундеслига
Болельщики Бундестим выбрали лучшего игрока команды в 2021 году
10:47 · Германия. Бундеслига
Коман назвал свою цель в «Баварии»
00:09 · Германия. Бундеслига
«Дженоа» готов усилиться полузащитником «Байера»
12 Января
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на Костича
16:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом официально
11:24 · Германия. Бундеслига
Райола сократил круг претендентов на Холанна до двух клубов
09:37 · Германия. Бундеслига
Известна новая зарплата Гнабри в «Баварии»
09:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит новые контракты трём звёздным футболистам
Все новости
Рекомендуем