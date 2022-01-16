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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер: «Хочу оставаться частью «Баварии»

16 Января 2022 • 11:27 Комментировать
Кёльн
0:4
Бавария
окончен

Мануэль Нойер дал комментарий по поводу своего будущего. Поговаривают, что 35-летний вратарь уже согласовал новый контракт с «Баварией».

«Бавария» - выдающийся клуб. За время моего пребывания здесь мы вошли в историю и продолжаем стараться. Конечно, я хочу оставаться частью этого», - высказался Нойер для немецкого Sport1.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке 04». За это время голкипер провёл за мюнхенцев во всех соревнованиях 459 матчей. В них Нойер пропустил 357 раз.

«Бавария» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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