​Нойер: «Хочу оставаться частью «Баварии»

Мануэль Нойер дал комментарий по поводу своего будущего. Поговаривают, что 35-летний вратарь уже согласовал новый контракт с «Баварией».

«Бавария» - выдающийся клуб. За время моего пребывания здесь мы вошли в историю и продолжаем стараться. Конечно, я хочу оставаться частью этого», - высказался Нойер для немецкого Sport1.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке 04». За это время голкипер провёл за мюнхенцев во всех соревнованиях 459 матчей. В них Нойер пропустил 357 раз.

«Бавария» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.