​«Бавария» разгромила «Кёльн» с хет-триком Левандовски и рекордом: результаты Бундеслиги

Завершились пять матчей 19-го тура чемпионата Германии. «Бавария» не заметила сопротивления «Кёльна», добившись гостевой победы со счётом 4:0. Автором хет-трика стал Роберт Левандовски, а ещё один гол на свой счёт записал Корентен Толиссо. Стоит напомнить, что мюнхенцы установили новый рекорд Бундеслиги, отличившись голом в 66-й игре кряду.
Три очка в свою копилку положил и «РБ Лейпциг», обыгравший на выезде проблемный «Штуттгарт» - 2:0. Сенсационный «Унион Берлин» ворвался в топ-4 Бундеслиги, добившись волевой победы над третьим «Хоффенхаймом» - 2:1. «Майнц» в дуэли середняков был сильнее «Бохума» - 1:0.
Ещё одна встреча завершилась вничью. «Вольфсбург» и «Герта» не смогли забить друг другу.
Протокол игры
|9' Левандовски Роберт (0:1)
|25' Толиссо Корентен (0:2)
|62' Левандовски Роберт (0:3)
|74' Левандовски Роберт (0:4)
Швебе Марвин • Шмиц Бенно 80' ( Эхизибуэ Кингсли ( 80') • Килиан Лука • 9'Хюберс Тимо • Хектор Йонас • Шауб Луис 57' ( Тилманн Ян ( 57') • Эзкан Салих • Дуда Ондрей 58' ( Любичич Деян ( 58') • Кайнц Флориан • Модест Антони 73' ( Шиндлер Кингсли ( 73') • Ут Марк 73' ( Андерссон Себастьян ( 73')
Запасные: Острак Томаш • Хорн Яннес • Лемперте Тим • Урбиг Йонас
Нойер Мануэль • Киммих Йозуа • Павар Бенжамен • Зюле Никлас • Забитцер Марсель 75' ( Ньянзу Танги ( 75') • Рока Марк 83' ( Тильман Малик ( 83') • Толиссо Корентен 75' ( Ричардс Омар ( 75') • Гнабри Серж • Мюллер Томас 83' ( Ваннер Пауль ( 83') • Мусиала Джамал 61' ( Сане Лерой ( 61') • Левандовски Роберт
Запасные: Копадо Лукас • Юпамекано Део • Ульрайх Свен
15 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|Штуттгарт
|0:2
|РБ Лейпциг
|11' Андре Силва (0:1)
|70' Нкунку Кристофер (0:2)
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос 82' ( Ахамада Науиру ( 82') • Антон Вальдемар • Ито Хироки • Фюрих Крис 81' ( Эглофф Лилиан ( 81') • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Нартей Николас • Кулибали Танги 8' 76' ( Массимо Роберто ( 76') • Тибиди Алексис 53' 75' ( Климович Матео ( 75') • Калайджич Саша 90'
Запасные: Каразор Атакан • Штенцель Паскаль • Беяз Омер • Фёрстер Филипп • Бредлов Фабиан
Гулачи Петер • Симакан Мохамед • Орбан Вилли • Гвардиол Йошко • Клостерманн Лукас • Адамс Тайлер • Кампль Кевин 88' ( Ольмо Дани ( 88') • Анхелиньо Хосе • Нкунку Кристофер 77' ( Новоа Уго ( 77') • Поульсен Юссуф 55' 65' ( Хенрихс Бенджамин ( 65') • Андре Силва
Запасные: Бонна Соломон • Собослаи Доминик • Мартинес Хосеп • Рэбигер Сидни • Чаунер Филипп • Вос Йоша
15 января. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|16' Баумгартль Тимо (0:1) - автогол
|(1:1) Фогльзаммер Андреас 22'
|(2:1) Прёмель Гриша 73'
Луте Андреас • Баумгартль Тимо • Кнохе Робин • Хайнц Доминик 79' ( Еккель Пауль ( 79') • Хедира Рани • Триммель Кристофер • Озтунали Левин 65' ( Бекер Шеральдо ( 65') • Прёмель Гриша • Ощипка Бастиан 89' ( Бехренс Кевин ( 89') • Крузе Макс 89' ( Рюэрсон Юлиан ( 89') • Фогльзаммер Андреас 79' ( Харагути Генки ( 79')
Запасные: Рённов Фредерик • Мёхвальд Кевин • Уджа Энтони • Эндо Кейта
Бауманн Оливер • Пош Штефан 89' ( Руди Себастьян ( 89') • Фогт Кевин • Ричардс Крис • Акпогума Кевин 28' 59' ( Рюттер Жоржиньо ( 59') • Баумгартнер Кристоф • Гайгер Деннис 85' 89' ( Штиллер Анджело ( 89') • Крамарич Андрей • Раум Давид • Бебу Ила • Даббур Мунас 45' 72' ( Ларсен Якоб-Бруун ( 72')
Запасные: Бишоф Том • Филипп Лука • Хюбнер Беньямин • Нордтвейт Ховард • Адамян Саркис
15 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|(1:0) Сен-Жюст Джеремая 48'
Центнер Робин • Бель Штефан • Ньякат Мусса • Сен-Жюст Джеремая • Видмер Сильван • Стах Антон • 55'Баррейро Леандро • Аарон Мартин 90' ( Бутьюс Жан-Поль ( 90') • Ли Чхэ-Сон II 80' ( Небель Пауль ( 80' ) • 86'Онисиво Карим 90' ( Лукоки Андерсон ( 90') • Буркардт Джонатан 80' ( Штёгер Кевин ( 80' ) 85'
Запасные: Папела Мервиль • Дамен Финн • Немет Давид • Брозински Даниэль
Риман Мануэль • Гамбоа Кристиан • 76'Белла-Котчап Армель • 70'Лайч Максим • Стафилидис Костас • Лосилья Антони • Асано Такума 61' ( Блум Данни ( 61') • Пантович Милош 61' ( Реджбекай Элвис ( 61' ) • 90'Лёвен Эдуард 80' ( Локадия Юрген ( 80') • Антви-Аджей Кристофер 80' ( Бокхорн Эберт ( 80') • Полтер Себастьян
Запасные: Эссер Михаэль • Теше Роберт • Машович Эрхан • Патрик Остерхаге • Лабропулос Василис
15 января. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры
|Вольфсбург
|0:0
|Герта
Кастельс Коэн • Лакруа Максанс • Борнаув Себастьян • Брукс Джон • Баку Ридле • Арнольд Максимилиан • Герхардт Янник 79' ( Нмеча Феликс ( 79') • Руссийон Жером • Штеффен Ренато 39' 63' ( Лукебакио Доди ( 63') • Вальдшмидт Лука 63' ( Вранкс Астер ( 63') • Вегхорст Ваут
Запасные: Бялек Бартош • Мбабу Кевин • Перван Павао • Филипп Максимилиан • Гилавоги Жошуа • Ван де Вен Микки
Шволов Александер • Клюнтер Лукас • 57'Штарк Никлас • Торунарига Джордан • Миттельштедт Максимилиан • Рихтер Марко • Дарида Владимир • Аскасибар Сантьяго 90' ( Тусар Люка ( 90') • Эккеленкамп Юрген 87' ( Боята Дедрик ( 87') • Бельфодиль Исхак • Маолида Мизиан 78' ( Зельке Дейви ( 78')
Запасные: Кёрбер Нильс • Дордой Мартон • Ястржембски Деннис • Платтенхардт Марвин • Anton Kade • Гехтер Линус
15 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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