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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» разгромила «Кёльн» с хет-триком Левандовски и рекордом: результаты Бундеслиги

15 Января 2022 • 19:25 Комментировать
Штуттгарт
0:2
РБ Лейпциг
окончен

Завершились пять матчей 19-го тура чемпионата Германии. «Бавария» не заметила сопротивления «Кёльна», добившись гостевой победы со счётом 4:0. Автором хет-трика стал Роберт Левандовски, а ещё один гол на свой счёт записал Корентен Толиссо. Стоит напомнить, что мюнхенцы установили новый рекорд Бундеслиги, отличившись голом в 66-й игре кряду.

Три очка в свою копилку положил и «РБ Лейпциг», обыгравший на выезде проблемный «Штуттгарт» - 2:0. Сенсационный «Унион Берлин» ворвался в топ-4 Бундеслиги, добившись волевой победы над третьим «Хоффенхаймом» - 2:1. «Майнц» в дуэли середняков был сильнее «Бохума» - 1:0.

Ещё одна встреча завершилась вничью. «Вольфсбург» и «Герта» не смогли забить друг другу.

Протокол игры  
Кёльн 0:4 Бавария
    9' Левандовски Роберт (0:1)
    25' Толиссо Корентен (0:2)
    62' Левандовски Роберт (0:3)
    74' Левандовски Роберт (0:4)
Швебе Марвин Шмиц Бенно   80' (Эхизибуэ Кингсли (   80') Килиан Лука   9' Хюберс Тимо Хектор Йонас Шауб Луис   57' (Тилманн Ян (   57') Эзкан Салих Дуда Ондрей   58' (Любичич Деян (   58') Кайнц Флориан Модест Антони   73' (Шиндлер Кингсли (   73') Ут Марк   73' (Андерссон Себастьян (   73')
Запасные: Острак Томаш Хорн Яннес Лемперте Тим Урбиг Йонас
Нойер Мануэль Киммих Йозуа Павар Бенжамен Зюле Никлас Забитцер Марсель   75' (Ньянзу Танги (   75') Рока Марк   83' (Тильман Малик (   83') Толиссо Корентен   75' (Ричардс Омар (   75') Гнабри Серж Мюллер Томас   83' (Ваннер Пауль (   83') Мусиала Джамал   61' (Сане Лерой (   61') Левандовски Роберт
Запасные: Копадо Лукас Юпамекано Део Ульрайх Свен
15 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

Протокол игры  
Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
    11' Андре Силва (0:1)
    70' Нкунку Кристофер (0:2)
Мюллер Флориан Мавропанос Константинос   82' (Ахамада Науиру (   82') Антон Вальдемар Ито Хироки Фюрих Крис   81' (Эглофф Лилиан (   81') Эндо Ватару Мангаля Орель Нартей Николас Кулибали Танги   8'   76' (Массимо Роберто (   76') Тибиди Алексис   53'   75' (Климович Матео (   75') Калайджич Саша   90'
Запасные: Каразор Атакан Штенцель Паскаль Беяз Омер Фёрстер Филипп Бредлов Фабиан
Гулачи Петер Симакан Мохамед Орбан Вилли Гвардиол Йошко Клостерманн Лукас Адамс Тайлер Кампль Кевин   88' (Ольмо Дани (   88') Анхелиньо Хосе Нкунку Кристофер   77' (Новоа Уго (   77') Поульсен Юссуф   55'   65' (Хенрихс Бенджамин (   65') Андре Силва
Запасные: Бонна Соломон Собослаи Доминик Мартинес Хосеп Рэбигер Сидни Чаунер Филипп Вос Йоша
15 января. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
    16' Баумгартль Тимо (0:1) - автогол
(1:1) Фогльзаммер Андреас 22'    
(2:1) Прёмель Гриша 73'    
Луте Андреас Баумгартль Тимо Кнохе Робин Хайнц Доминик   79' (Еккель Пауль (   79') Хедира Рани Триммель Кристофер Озтунали Левин   65' (Бекер Шеральдо (   65') Прёмель Гриша Ощипка Бастиан   89' (Бехренс Кевин (   89') Крузе Макс   89' (Рюэрсон Юлиан (   89') Фогльзаммер Андреас   79' (Харагути Генки (   79')
Запасные: Рённов Фредерик Мёхвальд Кевин Уджа Энтони Эндо Кейта
Бауманн Оливер Пош Штефан   89' (Руди Себастьян (   89') Фогт Кевин Ричардс Крис Акпогума Кевин   28'   59' (Рюттер Жоржиньо (   59') Баумгартнер Кристоф Гайгер Деннис   85'   89' (Штиллер Анджело (   89') Крамарич Андрей Раум Давид Бебу Ила Даббур Мунас   45'   72' (Ларсен Якоб-Бруун (   72')
Запасные: Бишоф Том Филипп Лука Хюбнер Беньямин Нордтвейт Ховард Адамян Саркис
15 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Протокол игры  
Майнц 1:0 Бохум
(1:0) Сен-Жюст Джеремая 48'    
Центнер Робин Бель Штефан Ньякат Мусса Сен-Жюст Джеремая Видмер Сильван Стах Антон   55' Баррейро Леандро Аарон Мартин   90' (Бутьюс Жан-Поль (   90') Ли Чхэ-Сон II   80' (Небель Пауль (   80'   86') Онисиво Карим   90' (Лукоки Андерсон (   90') Буркардт Джонатан   80' (Штёгер Кевин (   80'   85')
Запасные: Папела Мервиль Дамен Финн Немет Давид Брозински Даниэль
Риман Мануэль Гамбоа Кристиан   76' Белла-Котчап Армель   70' Лайч Максим Стафилидис Костас Лосилья Антони Асано Такума   61' (Блум Данни (   61') Пантович Милош   61' (Реджбекай Элвис (   61'   90') Лёвен Эдуард   80' (Локадия Юрген (   80') Антви-Аджей Кристофер   80' (Бокхорн Эберт (   80') Полтер Себастьян
Запасные: Эссер Михаэль Теше Роберт Машович Эрхан Патрик Остерхаге Лабропулос Василис
15 января. Стадион "MEWA Arena".

 

Протокол игры  
Вольфсбург 0:0 Герта
Кастельс Коэн Лакруа Максанс Борнаув Себастьян Брукс Джон Баку Ридле Арнольд Максимилиан Герхардт Янник   79' (Нмеча Феликс (   79') Руссийон Жером Штеффен Ренато   39'   63' (Лукебакио Доди (   63') Вальдшмидт Лука   63' (Вранкс Астер (   63') Вегхорст Ваут
Запасные: Бялек Бартош Мбабу Кевин Перван Павао Филипп Максимилиан Гилавоги Жошуа Ван де Вен Микки
Шволов Александер Клюнтер Лукас   57' Штарк Никлас Торунарига Джордан Миттельштедт Максимилиан Рихтер Марко Дарида Владимир Аскасибар Сантьяго   90' (Тусар Люка (   90') Эккеленкамп Юрген   87' (Боята Дедрик (   87') Бельфодиль Исхак Маолида Мизиан   78' (Зельке Дейви (   78')
Запасные: Кёрбер Нильс Дордой Мартон Ястржембски Деннис Платтенхардт Марвин Anton Kade Гехтер Линус
15 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Герта Бавария Штуттгарт Вольфсбург Майнц Хоффенхайм Роберт Левандовски Унион Берлин РБ Лейпциг Кёльн
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окончен Кёльн 0:4 Бавария 6.20 5.30 1.45
окончен Майнц 1:0 Бохум
окончен Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
окончен Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
окончен Вольфсбург 0:0 Герта 1.95 3.30 4.40
Идет 18 минута Боруссия М 0:0 Байер Л 2.70 3.70 2.50
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