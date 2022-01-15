​«Бавария» разгромила «Кёльн» с хет-триком Левандовски и рекордом: результаты Бундеслиги

Завершились пять матчей 19-го тура чемпионата Германии. «Бавария» не заметила сопротивления «Кёльна», добившись гостевой победы со счётом 4:0. Автором хет-трика стал Роберт Левандовски, а ещё один гол на свой счёт записал Корентен Толиссо. Стоит напомнить, что мюнхенцы установили новый рекорд Бундеслиги, отличившись голом в 66-й игре кряду.

Три очка в свою копилку положил и «РБ Лейпциг», обыгравший на выезде проблемный «Штуттгарт» - 2:0. Сенсационный «Унион Берлин» ворвался в топ-4 Бундеслиги, добившись волевой победы над третьим «Хоффенхаймом» - 2:1. «Майнц» в дуэли середняков был сильнее «Бохума» - 1:0.

Ещё одна встреча завершилась вничью. «Вольфсбург» и «Герта» не смогли забить друг другу.