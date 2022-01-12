Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией»

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри близок к подписанию нового контракта.
26-летний футболист может подписать новое соглашение до конца сезона 2025/26, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. Отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.
#BayernMunich are in advanced talks to extend Serge #Gnabry and Kingslay #Coman contracts until 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2022
В нынешнем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» во всех турнирах 25 матчей, забил 11 голов и отметился семью голевыми передачами.
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