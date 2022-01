Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией»

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри близок к подписанию нового контракта.

26-летний футболист может подписать новое соглашение до конца сезона 2025/26, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. Отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

#BayernMunich are in advanced talks to extend Serge #Gnabry and Kingslay #Coman contracts until 2026. #transfers