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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией»

12 Января 2022 • 01:32 Комментировать
Кёльн
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Бавария
7.50 5.50 1.37
15.01 17:30

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри близок к подписанию нового контракта.

26-летний футболист может подписать новое соглашение до конца сезона 2025/26, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. Отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

В нынешнем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» во всех турнирах 25 матчей, забил 11 голов и отметился семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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