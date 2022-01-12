Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией»

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри близок к подписанию нового контракта.

26-летний футболист может подписать новое соглашение до конца сезона 2025/26, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. Отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

В нынешнем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» во всех турнирах 25 матчей, забил 11 голов и отметился семью голевыми передачами.