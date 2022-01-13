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Чемпионат Германии. Бундеслига

Болельщики Бундестим выбрали лучшего игрока команды в 2021 году

13 Января 2022 • 16:30 Комментировать
Кёльн
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Бавария
7.50 5.50 1.37
15.01 17:30

Голосование, проведенное на сайте немецкого футбольного союза, выявило лучшего игрока немецкой сборной в минувшем, 2021 году. В итоге более трети голосовавших болельщиков признали лучшим игроком немецкой команды полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха - он получил 33,8 процента голосов.

Второе место досталось автору победного гола в финале Лиги чемпионов за «Челси» - хавбеку Каю Хавертцу. За него проголосовали 22,7% голосов. Третье место занял Лерой Сане - 13,6% голосов.

Годом ранее, напомним, лучшим футболистом Бундестим выбрали Мануэля Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йозуа Киммих
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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