Болельщики Бундестим выбрали лучшего игрока команды в 2021 году

Голосование, проведенное на сайте немецкого футбольного союза, выявило лучшего игрока немецкой сборной в минувшем, 2021 году. В итоге более трети голосовавших болельщиков признали лучшим игроком немецкой команды полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха - он получил 33,8 процента голосов.

Второе место досталось автору победного гола в финале Лиги чемпионов за «Челси» - хавбеку Каю Хавертцу. За него проголосовали 22,7% голосов. Третье место занял Лерой Сане - 13,6% голосов.

Годом ранее, напомним, лучшим футболистом Бундестим выбрали Мануэля Нойера.