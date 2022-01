«Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги

«Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» в своем первом матче в Новом году, но при этом снова сумела забить, и, таким образом, продлила свою результативную серию в Бундеслиге до 65 матчей. Это означает, что мюнхенский коллектив повторил свою же рекордную для Бундеслиги серию. В период с 2012 вплоть до 2014 года «Бавария» уже забивала в 65 матчах кряду в рамках чемпионата Германии. Таким образом, уже в следующем туре «Бавария» может установить новый абсолютный рекорд чемпионата, сообщает OptaFranz.

Несмотря на поражение,«Бавария» уверенно удерживает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, команда потеряла на шесть очков меньше, нежели дортмундская «Боруссия».

65 – FC Bayern München have scored in each of their last 65 Bundesliga games, equalling the competition record set by themselves (also 65 from 2012 to 2014). Always. #FCBBMG pic.twitter.com/kanVFeOgq0