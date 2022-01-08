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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги

08 Января 2022 • 00:35 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
15.01 17:30

«Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» в своем первом матче в Новом году, но при этом снова сумела забить, и, таким образом, продлила свою результативную серию в Бундеслиге до 65 матчей. Это означает, что мюнхенский коллектив повторил свою же рекордную для Бундеслиги серию. В период с 2012 вплоть до 2014 года «Бавария» уже забивала в 65 матчах кряду в рамках чемпионата Германии. Таким образом, уже в следующем туре «Бавария» может установить новый абсолютный рекорд чемпионата, сообщает OptaFranz.

Несмотря на поражение,«Бавария» уверенно удерживает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, команда потеряла на шесть очков меньше, нежели дортмундская «Боруссия».

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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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окончен Бавария 1:2 Боруссия М 2.60 3.65 2.50
08.01  17:30 Байер Л ... Унион Берлин
08.01  17:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.60 4.30 5.30
08.01  17:30 Фрайбург ... Арминия
08.01  17:30 РБ Лейпциг ... Майнц
08.01  17:30 Гройтер Фюрт ... Штуттгарт 3.75 3.70 1.95
08.01  20:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия Д 3.50 3.75 2.00
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