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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом официально

12 Января 2022 • 16:02 Комментировать
Кёльн
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Бавария
7.50 5.50 1.37
15.01 17:30

Как и ожидалось, Кингсли Коман продлил контракт с «Баварией». В среду мюнхенский клуб объявил об этом официально. 25-летний вингер расписался в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2026/2027.

За «Баварию» Кингсли Коман выступает с лета 2015 года. С тех пор француз во всех соревнованиях провёл за мюнхенцев 217 матчей. В них футболист записал на свой счёт 46 голов и 52 результативных паса на партнёров. В 2020 году гол Комана стал единственным и победным в финале Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Ближайший матч «Бавария» проведёт 15 января против «Кёльна» в Бундеслиге.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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