Как и ожидалось, Кингсли Коман продлил контракт с «Баварией». В среду мюнхенский клуб объявил об этом официально. 25-летний вингер расписался в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2026/2027.

За «Баварию» Кингсли Коман выступает с лета 2015 года. С тех пор француз во всех соревнованиях провёл за мюнхенцев 217 матчей. В них футболист записал на свой счёт 46 голов и 52 результативных паса на партнёров. В 2020 году гол Комана стал единственным и победным в финале Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Ближайший матч «Бавария» проведёт 15 января против «Кёльна» в Бундеслиге.