Левандовски – самый высокооплачиваемый игрок «Баварии», Мюллер и Нойер в тройке

После того, как вингер Кингсли Коман подписал новый контракт с «Баварией», он вошел в список семи самых высокооплачиваемых футболистов команды. Такими сведениями поделился Sky Sports, опубликовав годовые оклады каждого из игроков основного состава.

Коман вместе с Лероем Сане и Леоном Горетцкой делит пятую строчку, получая около 17 миллионов евро за сезон. Больше только лишь у Йозуа Киммиха, Томаса Мюллера, Мануэля Нойера и Роберта Левандовски.

Что касается поляка, то его годовая зарплата составляет приблизительно 22 миллиона евро. В сравнении, Бенжамен Павар и Альфонсо Дэвис получают практически в четыре раза меньше.