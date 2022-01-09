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​Левандовски признали спортсменом года в Польше

09 Января 2022 • 10:16 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
15.01 17:30

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан спортсменом года в Польше по версии авторитетной газеты Przeglad Sportowy. Левандовски получит эту награду в третий раз – ранее ему она доставалась по итогам 2015 и 2020 годов.

Прошлый календарный год снова получился урожайным для Роберта Левандовски в плане голов. Поляк всерьёз претендовал на получение «Золотого мяча», но в голосовании журналистов он занял второе место, уступив Лионелю Месси.

Добавим, что 17 января будет определён лучший игрок 2021 года по версии ФИФА, и Роберт Левандовски входит в тройку номинантов вместе с Лионелем Месси и Мохамедом Салахом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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