​Левандовски признали спортсменом года в Польше

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан спортсменом года в Польше по версии авторитетной газеты Przeglad Sportowy. Левандовски получит эту награду в третий раз – ранее ему она доставалась по итогам 2015 и 2020 годов.

Прошлый календарный год снова получился урожайным для Роберта Левандовски в плане голов. Поляк всерьёз претендовал на получение «Золотого мяча», но в голосовании журналистов он занял второе место, уступив Лионелю Месси.

Добавим, что 17 января будет определён лучший игрок 2021 года по версии ФИФА, и Роберт Левандовски входит в тройку номинантов вместе с Лионелем Месси и Мохамедом Салахом.