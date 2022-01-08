Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в истории Бундеслиги

16-летний полузащитник Баварии Пауль Ваннер, выйдя на замену в матче 20-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии», стал самым молодым дебютантом своего клуба в истории турнира.

Отметим, что в этом же матче «Бавария» уступила у себя дома «Боруссии» Мёнхенгладбах со счетом 1:2. За мюнхенцев отличился Роберт Левандовски, а за гладбахцев – Флориан Нойхаус и Штефан Ляйнер.

Что касается Ваннера, то на данный момент полузащитнику 16 лет и 15 дней. Самым молодым футболистом в истории Бундеслиги является нападающий дортмундской «Боруссии» Юсуф Мукоко, который дебютировал в чемпионате в возрасте 16 лет и одного месяца в матче против берлинской «Герты».