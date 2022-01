Томас Мюллер установил новый рекорд «Баварии» для полевых игроков

Томас Мюллер вышел в стартовом составе «Баварии» на матч против менхенгладбахской «Боруссии», автоматически установив новый рекорд клуба. Дело в том, что эта игра стала для Томаса 608-й в составе чемпионов Германии, и он вышел на первое место среди полевых игроков по этому показателю.

Впереди - лишь легендарные голкиперы Зепп Майер (702 матча) и Оливер Кан (632 матча), но, скорее всего, Мюллер попробует перекрыть и их достижения также. Более того, на второе место он, весьма вероятно, выйдет уже по ходу начавшегося года.

Томас выступает за «Баварию» с 2000 года, за взрослую команду - с 2007.

