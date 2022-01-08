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Чемпионат Германии. Бундеслига

Томас Мюллер установил новый рекорд «Баварии» для полевых игроков

08 Января 2022 • 00:58 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
15.01 17:30

Томас Мюллер вышел в стартовом составе «Баварии» на матч против менхенгладбахской «Боруссии», автоматически установив новый рекорд клуба. Дело в том, что эта игра стала для Томаса 608-й в составе чемпионов Германии, и он вышел на первое место среди полевых игроков по этому показателю.

Впереди - лишь легендарные голкиперы Зепп Майер (702 матча) и Оливер Кан (632 матча), но, скорее всего, Мюллер попробует перекрыть и их достижения также. Более того, на второе место он, весьма вероятно, выйдет уже по ходу начавшегося года.

Томас выступает за «Баварию» с 2000 года, за взрослую команду - с 2007.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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08.01  17:30 Фрайбург ... Арминия
08.01  17:30 РБ Лейпциг ... Майнц
08.01  17:30 Гройтер Фюрт ... Штуттгарт 3.75 3.70 1.95
08.01  17:30 Байер Л ... Унион Берлин
08.01  17:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.60 4.30 5.30
08.01  20:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия Д 3.50 3.75 2.00
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