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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги

15 Января 2022 • 18:25 Комментировать
Кёльн
0:3
Бавария
6.20 5.30 1.45
2-й тайм

«Бавария» забивала хотя бы раз в каждом из 66 последних матчей Бундеслиги. Это новый рекорд турнира, о чём рассказывают специалисты футбольной статистики из Opta.

Стоит сказать, что «Бавария» смогла перебить свой же рекорд. В период с 2012 по 2014 год команда выдала серию из 65 игр чемпионата Германии с забитыми голами.

В последний раз «Бавария» уходила с поля без забитого гола по итогам матча Бундеслиги ещё в феврале 2020 года. Тогда мюнхенцы сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» - 0:0.

Новый рекорд «Бавария» установила в гостевой игре против «Кёльна». Следить за её событиями можно в текстовой трансляции.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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Идет 70 минута Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм
Идет 70 минута Вольфсбург 0:0 Герта 1.95 3.30 4.40
Идет 70 минута Кёльн 0:3 Бавария 6.20 5.30 1.45
Идет 70 минута Майнц 1:0 Бохум
Идет 70 минута Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
15.01  20:30 Боруссия М ... Байер Л 2.70 3.70 2.50
16.01  17:30 Аугсбург ... Айнтрахт Фр 3.20 3.40 2.25
16.01  19:30 Арминия ... Гройтер Фюрт
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