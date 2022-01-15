​«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги

«Бавария» забивала хотя бы раз в каждом из 66 последних матчей Бундеслиги. Это новый рекорд турнира, о чём рассказывают специалисты футбольной статистики из Opta.

Стоит сказать, что «Бавария» смогла перебить свой же рекорд. В период с 2012 по 2014 год команда выдала серию из 65 игр чемпионата Германии с забитыми голами.

В последний раз «Бавария» уходила с поля без забитого гола по итогам матча Бундеслиги ещё в феврале 2020 года. Тогда мюнхенцы сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» - 0:0.

Новый рекорд «Бавария» установила в гостевой игре против «Кёльна». Следить за её событиями можно в текстовой трансляции.