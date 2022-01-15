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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тренер «Кёльна» подарил Нойеру кепку, получив свитер

15 Января 2022 • 21:20 Комментировать
Кёльн
0:4
Бавария
окончен

В субботу «Кёльн» на своём поле крупно – со счётом 0:4 – проиграл «Баварии». Несмотря на фиаско своей команды, рулевой «козлов» Штеффен Баумгарт после финального свистка любезно пообщался с голкипером мюнхенского гранда Мануэлем Нойером. Футболист «Баварии» подарил тренеру «Кёльна» свой вратарский свитер. Баумгарт в ответ подарил Нойеру кепку. Соответствующие кадры попали в телевизионную трансляцию.

Напомним, что в игре против «Кёльна» хет-трик на свой счёт записал Роберт Левандовски. Ещё один гол за «Баварию» забил Корентен Толиссо. Мюнхенцы уверенно лидируют в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Кёльн Штеффен Баумгарт
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окончен Кёльн 0:4 Бавария 6.20 5.30 1.45
окончен Майнц 1:0 Бохум
окончен Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
окончен Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
окончен Вольфсбург 0:0 Герта 1.95 3.30 4.40
окончен Боруссия М 1:2 Байер Л 2.70 3.70 2.50
16.01  17:30 Аугсбург ... Айнтрахт Фр 3.20 3.40 2.25
16.01  19:30 Арминия ... Гройтер Фюрт
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