​Тренер «Кёльна» подарил Нойеру кепку, получив свитер

В субботу «Кёльн» на своём поле крупно – со счётом 0:4 – проиграл «Баварии». Несмотря на фиаско своей команды, рулевой «козлов» Штеффен Баумгарт после финального свистка любезно пообщался с голкипером мюнхенского гранда Мануэлем Нойером. Футболист «Баварии» подарил тренеру «Кёльна» свой вратарский свитер. Баумгарт в ответ подарил Нойеру кепку. Соответствующие кадры попали в телевизионную трансляцию.

Напомним, что в игре против «Кёльна» хет-трик на свой счёт записал Роберт Левандовски. Ещё один гол за «Баварию» забил Корентен Толиссо. Мюнхенцы уверенно лидируют в немецкой Бундеслиге.