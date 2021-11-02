Алаба сравнил «Баварию» и «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба провел в новой команде уже около четырех месяцев, сумев за это время стать ключевым футболистом в тактических построениях главного тренера Карло Анчелотти.

В интервью немецкому изданию Kicker игрок рассказал, какие отличия он может отметить в работе двух клубов – «Баварии» и «Реала». Австриец заявил, что мюнхенцы, цвета которых он защищал долгие годы, уступают испанскому гранду в уровне профессионального подхода к делу.

«В «Реале» все значительнее. Я очень благодарен «Баварии» за эти 13 лет, но в Мадриде особенная аура. Думаю, это связано с великой историей этого клуба. Прогулки по городу или базе дарят несравнимые чувства», - ответил Алаба.