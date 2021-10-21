Украинские клубы установили антирекорд в Лиге чемпионов

Прошедшая неделя в Лиге чемпионов выдалась для киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра» не самой удачной. Оба коллектива проиграли испанским грандам, причем «горняки» крупно уступили «Реалу».

Таким образом, украинские клубы установили новый антирекорд самого престижного турнира Европы. В шести матчах первого круга они не забили ни единого мяча, что является уникальным показателем – еще никогда в истории две команды из одной страны одновременно не выдавали такой плохой старт на групповом этапе.

Уточним, что и «Динамо», и «Шахтёр» пока располагаются на последнем месте в своих квартетах с одним набранным пунктом в активе.