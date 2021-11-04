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Лига чемпионов

Анчелотти: «Винисиус нашёл свою игру и излучает уверенность»

04 Ноября 2021 • 10:57 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об уровне игры бразильского форварда Винисиуса Жуниора после поединка с донецким «Шахтёром» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Жуниор сейчас в прекрасной форме. Его перехват стал важной составляющей нашего первого гола. В эпизоде со вторым мячом он хорошо взаимодействовал с Каземиро и Бензема. Винисиус нашел свою игру и излучает уверенность», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «королевский» клуб одержал победу над донецким коллективом со счетом 2:1. Дублем отметился Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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