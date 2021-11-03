Бензема забил тысячный гол «Реала» в Лиге чемпионов

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» на своём поле встречается с «Шахтёром». Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Сливочные» ведут в счёте 1:0. На 15-й минуте отличился Карим Бензема. Обрезался в своей штрафной Марлон, подарив мяч Винисиусу, который от лицевой линии прострелил поперек на Бензема. Французу оставалось лишь попасть по пустым воротам.

Стоит отметить, что гол Бензема стал 1000-м для «Реала» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб стал первым, которому покорилась такая отметка в турнире.

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