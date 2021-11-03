Де Дзерби назвал три вещи, которые позволят «Шахтёру» лучше выступить в Лиге чемпионов в следующем году

После двух проигранных «Реалу» матчей, главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби оптимистично смотрит в будущее. Уже сейчас итальянский специалист знает, что может помочь «горнякам» улучшить свои выступления на международной арене в следующем сезоне.

«Есть три вещи, которые нам необходимы для прогресса в результатах в Лиге чемпионов. Первое – добыть золото в украинском чемпионате. Второе – заставить наших молодых игроков развиваться. И третье – трансферы, особенно в атаку, где нам не хватает скорости и техники», - сказал наставник в интервью ютуб-каналу клуба.

Отметим, что на данный момент «горняки» все никак не могут угнаться за «Динамо» в УПЛ, потратив при этом прошедшим летом около 50 миллионов на приобретения новых футболистов.