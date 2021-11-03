Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» – «Шахтёр»

3 ноября завершился поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. «Реал» в Мадриде принимал «Шахтёр».

Букмекеры считали хозяев фаворитами. «Сливочные» подтвердили статус, завоевав три очка.

Первый тай прошел в упорной борьбе, однако после перерыва «Реал» дожал соперника. Два гола забил Карим Бензема. В итоге француз был признан лучшим игроком матча. Две голевые передачи записал в актив Винисиус Жуниор.

На текущий момент «Реал» набрал 9 баллов. Команда идет в первой в таблице D. «Шахтёр» с одним пунктом замыкает квартет.