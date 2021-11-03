Бензема: «Реал» действовал не лучшим образом, однако сумел завоевать три очка

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился впечатлениями от поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтёром». Испанский клуб взял верх со счетом 2:1.

Француз заявил, что матч оказался сложным для «сливочных». Карим отметил, что соперник выглядел достойно. По словам Бензема, главное - это победа.

«Реал» действовал не лучшим образом, однако сумел завоевать три очка. Конечно, фанаты хотят зрелищного футбола и бесконечных атак. Мы всегда стараемся действовать в подобном ключе», — цитирует Бензема Marca.

«Реал» набрал 9 очков и возглавил таблицу группы D. «Шахтёр» (1) идёт на 4-й позиции.

Также в этом квартете выступают «Шериф» (6) и «Интер» (4).