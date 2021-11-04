Анчелотти – о свисте трибун на матче с «Шахтёром»: «Я понимаю болельщиков»

В среду, 3-го октября, мадридский «Реал» без особых проблем уверенно обыграл донецкий «Шахтёр» при родных трибунах, добыв уже третью победу в группе Лиги чемпионов. Однако, болельщики во время поединка неоднократно освистывали игроков испанского гранда, подгоняя их вперед.

Главный тренер команды Карло Анчелотти заявил, что не видит в этом ничего плохого. «Я понимаю, почему зрители негодовали. Они, как и я, всегда требуют большего. Посмотрите, как расслаблено футболисты начали действовать после второго забитого гола. Надо быть более агрессивными, хорошо, что фанаты напоминают об этом», - сказал итальянский специалист в разговоре с журналистами местного издания Marca.