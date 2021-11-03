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Лига чемпионов

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Шахтёром»

03 Ноября 2021 • 22:36 Комментировать (3)
Реал Мадрид
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

«Шахтёр» продолжает неудачно выступать в Лиге чемпионов. В гостевом матче против «Реала» «горняки» забили свой первый гол в турнире в текущем розыгрыше, но всё равно проиграли.

 

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:1 Шахтёр Донецк
(1:0) Бензема Карим 14'  
  39' Фернандо Педро (1:1)
(2:1) Бензема Карим 61'  
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   66' (Начо Фернандес (   66') Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан   39' Модрич Лука Каземиро Карлос   63' Кроос Тони Васкес Лукас Бензема Карим   79' (Йович Лука (   79') Винисиус Жуниор
Запасные: Бланко Антонио Фуйдиас Тони Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Камавинга Эдуардо Иско Аларкон Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель Асенсио Марко
Трубин Анатолий Додо Домилсон Марлон Матвиенко Николай Исмаили Гонсалвес Степаненко Тарас   79' (Судаков Георгий (   79') Тете   79' (Марлос Ромеро (   79') Майкон Барберан Патрик Алан   80' (Антонио Маркос (   80') Мудрик Михаил   71' (Манор Соломон (   71') Фернандо Педро   86' (Дентиньо (   86'   90')
Запасные: Сикан Даниил Бондаренко Артём Кривцов Сергей Витао Корниенко Виктор Конопля Ефим Пятов Андрей
03 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

После трёх туров «Шахтёр» неожиданно обнаружил себя на последней строчке в группе Лиги чемпионов с отставанием в пять очков даже от тираспольского «Шерифа». В этой ситуации «горнякам» даже для попадания в Лигу Европы необходимо было набирать очки, но очередной матч они проводили в Мадриде. В первой встрече в Украине «Реал» разнёс подопечных де Дзерби со счётом 5:0, так что отомстить тоже не мешало бы.

«Реал» на первых минутах завладел преимуществом и придавил «Шахтёр» к воротам. Уже в самом дебюте хозяева обязаны были открывать счёт. Васкес справа сделал передачу в штрафную на Модрича, которого никто не встречал. Хорват приблизился к воротам и расстреливал их с линии вратарской, но Трубин сумел среагировать и выручить свою команду. После этого «горняки» проснулись и сами упустили шанс открыть счёт. Алан Патрик пальнул по воротам на подступах к штрафной, но угодил в штангу.

На 14-й минуте «Шахтёр» всё же привёз гол в свои ворота. Милитао сделал длинную передачу на Бензема в чужую штрафную, но того оттеснили. Казалось, что опасность прошла, но гости стали перекатывать мяч. В итоге передачу Трубина Марлон обработать не смог, её перехватил Винисиус и прострелил на Бензема, перед которым уже были пустые ворота. Промахнуться француз просто не мог.

Почти тут же мадридцы могли удвоить счёт. После передачи справа Модрич низом бил с линии штрафной, но Трубин вновь спас. После этого «Реал» чуть сбавил обороты, и «Шахтёр» стал подходить к владениям Куртуа. При этом «сливочные» постоянно владели мячом в пустых зонах, легко выходя из-под прессинга соперника. В свою очередь атаки украинцев не были опасными – первый удар в створ ворот нанёс Мудрик в середине тайма, но его выстрел из-за пределов штрафной пришёлся в руки Куртуа.

Лишь по истечении получаса игры «Шахтёр» создал голевой момент. После перепасовки около штрафной Мудрик сделал пас вперёд, и Фернандо бил в направлении верхнего угла, но чуть не попал в створ. При этом Куртуа лишь глазами провожал полёт футбольного снаряда. Однако этот эпизод не разбудил оборону мадридцев, и вскоре гости сравняли счёт. Матвиенко сделал длинную передачу в чужую штрафную, Патрик грудью сбросил мяч в пустую зону, откуда Фернандо вогнал мяч под перекладину. Прямо перед перерывом «горянки» и вовсе могли выйти вперёд. Фернандо после передачи из глубины ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но Куртуа в прыжке спас команду.

В начале второго тайма команды старались действовать на встречных курсах. Мадридцы выглядели активнее, и Менди мог выводить свою команду вперёд. Винисиус прошёл по левому флангу и прострелил, но француз просто не попал по мячу. «Шахтёр» отвечал менее опасно.

По истечении часа игры мадридцы провели роскошную атаку. Винисиус покатил мяч на линию штрафной на Каземиро, который стоял спиной к воротам, но это не помешало ему пяткой сыграть в стеночку с соотечественником. Вини прострелил в центр, и Бензема с одиннадцати метров в касание оформил дубль.

После этого «Реал» отошёл, давая «Шахтёру» возможность подходить к штрафной. Однако мадридцы оборонялись довольно спокойно. При этом хозяева старались отвечать своими атаками. Так Бензема развернулся в чужой штрафной и пытался пробить под перекладину, но отправил футбольный снаряд выше цели. Что касается «Шахтёра», то лишь в компенсированное время Судаков пробил из-за пределов штрафной, а Куртуа парировал перед собой, но защитники его подстраховали.

Счёт в итоге не изменился. «Шахтёр» впервые забил в нынешней Лиге чемпионов, но очередное поражение почти лишило команду шансов на попадание в плей-офф. В следующем туре через три недели «горняки» отправятся в гости к миланскому «Интеру». «Реал» же поедет в Тирасполь, чтобы попробовать смыть позор после домашнего поражения от «Шерифа» на своём поле.

Андрей Центров

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Ноября 2021 в 22:45
Немножко вальяжно играл реал , но чувствовалось что запас надавить если что у команды есть ,второй гол просто шедевр ,комбинация и пас Каземиро просто высший пилотаж. С победой .
Артур Измаилов
03 Ноября 2021 в 22:42
Второй гол просто красотище. Мастерская комбинация. А Карим Бревнище просто молодец, расцвел на старости лет.
Милка
03 Ноября 2021 в 22:41
Ну вот и ответ почему «второй Гвардиола» не остался тренировать в Италии топ-клуб. А Кассано в очередной раз показал себя профаном
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