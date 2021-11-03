Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Шахтёром»

«Шахтёр» продолжает неудачно выступать в Лиге чемпионов. В гостевом матче против «Реала» «горняки» забили свой первый гол в турнире в текущем розыгрыше, но всё равно проиграли.

После трёх туров «Шахтёр» неожиданно обнаружил себя на последней строчке в группе Лиги чемпионов с отставанием в пять очков даже от тираспольского «Шерифа». В этой ситуации «горнякам» даже для попадания в Лигу Европы необходимо было набирать очки, но очередной матч они проводили в Мадриде. В первой встрече в Украине «Реал» разнёс подопечных де Дзерби со счётом 5:0, так что отомстить тоже не мешало бы.

«Реал» на первых минутах завладел преимуществом и придавил «Шахтёр» к воротам. Уже в самом дебюте хозяева обязаны были открывать счёт. Васкес справа сделал передачу в штрафную на Модрича, которого никто не встречал. Хорват приблизился к воротам и расстреливал их с линии вратарской, но Трубин сумел среагировать и выручить свою команду. После этого «горняки» проснулись и сами упустили шанс открыть счёт. Алан Патрик пальнул по воротам на подступах к штрафной, но угодил в штангу.

На 14-й минуте «Шахтёр» всё же привёз гол в свои ворота. Милитао сделал длинную передачу на Бензема в чужую штрафную, но того оттеснили. Казалось, что опасность прошла, но гости стали перекатывать мяч. В итоге передачу Трубина Марлон обработать не смог, её перехватил Винисиус и прострелил на Бензема, перед которым уже были пустые ворота. Промахнуться француз просто не мог.

Почти тут же мадридцы могли удвоить счёт. После передачи справа Модрич низом бил с линии штрафной, но Трубин вновь спас. После этого «Реал» чуть сбавил обороты, и «Шахтёр» стал подходить к владениям Куртуа. При этом «сливочные» постоянно владели мячом в пустых зонах, легко выходя из-под прессинга соперника. В свою очередь атаки украинцев не были опасными – первый удар в створ ворот нанёс Мудрик в середине тайма, но его выстрел из-за пределов штрафной пришёлся в руки Куртуа.

Лишь по истечении получаса игры «Шахтёр» создал голевой момент. После перепасовки около штрафной Мудрик сделал пас вперёд, и Фернандо бил в направлении верхнего угла, но чуть не попал в створ. При этом Куртуа лишь глазами провожал полёт футбольного снаряда. Однако этот эпизод не разбудил оборону мадридцев, и вскоре гости сравняли счёт. Матвиенко сделал длинную передачу в чужую штрафную, Патрик грудью сбросил мяч в пустую зону, откуда Фернандо вогнал мяч под перекладину. Прямо перед перерывом «горянки» и вовсе могли выйти вперёд. Фернандо после передачи из глубины ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но Куртуа в прыжке спас команду.

В начале второго тайма команды старались действовать на встречных курсах. Мадридцы выглядели активнее, и Менди мог выводить свою команду вперёд. Винисиус прошёл по левому флангу и прострелил, но француз просто не попал по мячу. «Шахтёр» отвечал менее опасно.

По истечении часа игры мадридцы провели роскошную атаку. Винисиус покатил мяч на линию штрафной на Каземиро, который стоял спиной к воротам, но это не помешало ему пяткой сыграть в стеночку с соотечественником. Вини прострелил в центр, и Бензема с одиннадцати метров в касание оформил дубль.

После этого «Реал» отошёл, давая «Шахтёру» возможность подходить к штрафной. Однако мадридцы оборонялись довольно спокойно. При этом хозяева старались отвечать своими атаками. Так Бензема развернулся в чужой штрафной и пытался пробить под перекладину, но отправил футбольный снаряд выше цели. Что касается «Шахтёра», то лишь в компенсированное время Судаков пробил из-за пределов штрафной, а Куртуа парировал перед собой, но защитники его подстраховали.

Счёт в итоге не изменился. «Шахтёр» впервые забил в нынешней Лиге чемпионов, но очередное поражение почти лишило команду шансов на попадание в плей-офф. В следующем туре через три недели «горняки» отправятся в гости к миланскому «Интеру». «Реал» же поедет в Тирасполь, чтобы попробовать смыть позор после домашнего поражения от «Шерифа» на своём поле.

Андрей Центров