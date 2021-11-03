Шевчук — про матч «Шахтёра» и «Реала»: Не ищите логики в футболе

Экс-защитник «Шахтёра» Вячеслав Шевчук подвёл итоги поединка с «Реалом» в Лиге чемпионов.

После первого тайма счет в матче был ничейный (1:1), однако гости в итоге уступили 1:2.

Шевчук, комментируя результат поединка в Мадриде, процитировал легендарного специалиста Виктора Прокопенко, который заявлял, что в футболе лучше не искать логики.

«Шахтёр» заслужил другого результата. Они сыграли неплохо и не заслуживали поражения», — приводит слова Шевчука пресс-служба УЕФА.

«Реал» с девятью баллами лидирует в квартете D. В активе вице-чемпиона Украины одно набранное очко.