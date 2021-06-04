«Бавария» договорилась с Саулем о контракте

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, по всей видимости, продолжит карьеру в стане мюнхенской «Баварии» - журналисты Marca сообщают, что 26-летний испанец договорился с представителем Бундеслиги о контракте.

Отметим, что Сауль провёл в составе «Атлетико» с учётом всех соревнований 337 матчей и поразил ворота соперников 43 раза. Marca утверждает, что уже этим летом Сауль сменит клубную прописку.

Добавим, что аналитики Transfermarkt оценивают услуги Сауля в 55 миллионов евро, в то время как текущий трудовой договор испанца, рождённого в Эльче, подходит к завершению в конце июня 2026 года.