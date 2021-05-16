Названо условие, после выполнения которого Левандовски окажется в «ПСЖ»

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16 Мая 2021, 09:14,
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может оказаться в «ПСЖ», если команда Маурисио Почеттино останется без Килиана Мбаппе.
Французское издание L'Equipe утверждает, что Левандовски после семи лет в мюнхенской «Баварии» был бы не против попробовать себя в новом коллективе. Одним из вариантов для продолжения карьеры польского нападающего является «ПСЖ». Роберт станет одноклубником Неймара только в случае продажи «столичными» Килиана Мбаппе, на которого претендует мадридский «Реал».
В сезоне 2020/21 Левандовски в седьмой раз стал чемпионом Германии в составе «Баварии», а также повторил рекорд Герда Мюллера по количеству забитых мячей за один футбольный год - у обоих футболистов по 40 голов. Ранее руководство мюнхенцев уже реагировало на слухи о продаже Роберта. Карл-Хайнц Румменигге заявлял, что уход поляка невозможен.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Бавария, ПСЖ, Роберт Левандовски