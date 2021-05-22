«Бавария» напоследок победила, Левандовски побил рекорд Мюллера, «Боруссия» Дортмунд - с бронзой

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22 Мая 2021, 18:30,
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В субботу завершился чемпионат Германии по футболу. «Бавария» разгромила «Аугсбург» со счётом 5:2, а Роберт Левандовски на 90-й минуте всё же побил рекорд результативности Герда Мюллера и забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги.
Обеспечивший себе второе место «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2). А «Боруссия» Дортмунд завоевал бронзу, одолев «Байер», 3:1. «Вольфсбург» остался четвертым, проиграв дома «Майнцу» (2:3).
Протокол игры
|(1:0) Гоувелеув Джеффри 9'
|(2:0) Гнабри Серж 23'
|(3:0) Киммих Йозуа 33'
|(4:0) Коман Кингсли 43'
|67' Хан Андре (4:1)
|72' Нидерлехнер Флориан (4:2)
|(5:2) Левандовски Роберт 90'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамен • Боатенг Жером 61' ( Мусиала Джамал ( 61') • Эрнандес Люка • 84'Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Алаба Давид 74' ( Толиссо Корентен ( 74') • Коман Кингсли 61' ( Мартинес Хави ( 61') • Мюллер Томас 73' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 73') • Гнабри Серж 61' ( Сане Лерой ( 61') • Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Сарр Буна • Зюле Никлас
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Оксфорд Рис • Гоувелеув Джеффри • Педерсен Мадс 46' ( Сухи Марек ( 46' ) • 70'Груэсо Карлос • Бенеш Ласло • Калиджиури Даниэль 46' ( Фрамбергер Рафаэль ( 46') • Рихтер Марко 67' ( Йенсен Фредрик ( 67') • Хан Андре 87' ( Петков Лукас ( 87') • Нидерлехнер Флориан 76' ( Финнбогасон Альфред ( 76')
Запасные: Стробл Тобиас • Хедира Рани • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль
22 мая. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|55' Клюйверт Джастин (0:1)
|(1:1) Фридрих Марвин 67'
|(2:1) Крузе Макс 90'
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • 76'Триммель Кристофер • 53'Гентнер Кристиан 64' ( Тойхерт Седрик ( 64') • Рюэрсон Юлиан 82' ( Бекер Шеральдо ( 82') • Ингвартсен Маркус 64' ( Эндо Кейта ( 64') • Ленц Кристофер 82' ( Бюльтер Мариус ( 82') • Муса Петар 58' ( Авонийи Тайво ( 58') • Крузе Макс
Запасные: Гисельман Нико • Кариус Лорис • Гогия Акакий • Гризбек Себастьян
Мартинес Хосеп • Клостерманн Лукас 85' ( Мукиэле Норди ( 85') • Юпамекано Део • Орбан Вилли • Хальстенберг Марсель • Хайдара Амаду • Кампль Кевин 85' ( Сорлот Александр ( 85') • Забитцер Марсель • 25'Хи-Чан Хван 54' ( Поульсен Юссуф ( 54') • Форсберг Эмиль 54' ( Нкунку Кристофер ( 54') • Клюйверт Джастин 68' ( Лаймер Конрад ( 68')
Запасные: Конате Ибраима • Чаунер Филипп • Хенрихс Бенджамин
22 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:1
|Байер Л
|(1:0) Холанн Эрлинг 5'
|(2:0) Ройс Марко 51'
|(3:0) Холанн Эрлинг 84'
|89' Бендер Ларс (3:1)
Бюрки Роман • Пищек Лукаш 75' ( Пасслак Феликс ( 75') • Аканджи Мануэль 63' ( Хуммельс Матс ( 63') • Джан Эмре • Шульц Нико • Дауд Махмуд 46' ( Беллингхем Джуд ( 46') • Делани Томас • Брандт Юлиан • Ройс Марко 63' ( Санчо Джедон ( 63') • Рейньер Жезус 80' ( Джованни Рейна ( 80') • Холанн Эрлинг
Запасные: Мёнье Тома • Геррейро Рафаэль • Дрляча Стефан • Азар Торган
Градецки Лукаш • Та Джонатан • Драгович Александр • Бендер Свен 89' ( Бендер Ларс ( 89') • Венделл Боргес • Демирбай Керем • Арангис Чарлес 89' ( Баумгартлингер Юлиан ( 89') • Беллараби Карим 73' ( Диаби Мусса ( 73') • Вирц Флориан 67' ( Гедикли Эмрехан ( 67') • Грэй Демарай • Паулиньо Жозе 67' ( Шик Патрик ( 67')
Запасные: Вайзер Митчелл • Ломб Никлас • Фримпонг Жереми • Грилль Леннарт
22 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Вольфсбург
|2:3
|Майнц
|44' Бутьюс Жан-Поль (0:1)
|(1:1) Филипп Максимилиан 47'
|54' Кайсон Робин (1:2)
|(2:2) Виктор Жоао II 66'
|77' Бель Штефан (2:3)
Перван Павао • Мбабу Кевин 57' ( Виктор Жоао II ( 57') • Лакруа Максанс • Брукс Джон 57' ( Зирслебен Тим ( 57') • Отавио Пауло 83' ( Герардт Янник ( 83') • Шлагер Ксавер 56' 83' ( Руссийон Жером ( 83') • Арнольд Максимилиан • 51'Баку Ридле • Филипп Максимилиан • 75'Брекало Йосип 69' ( Гинчек Даниэль ( 69') • Вегхорст Ваут
Запасные: Мехмеди Адмир • Гилавоги Жошуа • Клингер Никлас • Лино Кастен
Дамен Финн • Сен-Жюст Джеремая • Бель Штефан • 40'Ньякат Мусса • Да Коста Данни 81' ( Мвене Филипп ( 81') • Кор Доминик • Баррейро Леандро 29' 32' ( Латца Данни ( 32') • Бутьюс Жан-Поль 61' 81' ( Озтунали Левин ( 81') • Брозински Даниэль 71' ( Салаи Адам ( 71') • Кайсон Робин 71' ( Фернандес Эдимилсон ( 71') • Онисиво Карим
Запасные: Омер Ханин • Глацель Роберт • Хак Александер
22 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Роберт Левандовски
Сейчас только обратил внимание - одного мяча не хватило до сотни :( Ну да ладно. Главное Лёва свой гол забил в последней атаке. Молодец!!!
И таки да!!! Лёва красава!!! Я уже думал этого не случится. Есть рекорд!!! Кто угодно забивал сегодня у Баварии, а он нет. И все-таки он это сделал. Молодчина. Очень рад за него.
Молодец, Роберт!!!.. Заодно ЗБ прихватил, а может и ЗМ...