Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Бавария» напоследок победила, Левандовски побил рекорд Мюллера, «Боруссия» Дортмунд - с бронзой

22 Мая 2021, 18:30,

В субботу завершился чемпионат Германии по футболу. «Бавария» разгромила «Аугсбург» со счётом 5:2, а Роберт Левандовски на 90-й минуте всё же побил рекорд результативности Герда Мюллера и забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги.

Обеспечивший себе второе место «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2). А «Боруссия» Дортмунд завоевал бронзу, одолев «Байер», 3:1. «Вольфсбург» остался четвертым, проиграв дома «Майнцу» (2:3).

Протокол игры  
Бавария 5:2 Аугсбург
(1:0) Гоувелеув Джеффри 9'    
(2:0) Гнабри Серж 23'    
(3:0) Киммих Йозуа 33'    
(4:0) Коман Кингсли 43'    
    67' Хан Андре (4:1)
    72' Нидерлехнер Флориан (4:2)
(5:2) Левандовски Роберт 90'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамен Боатенг Жером   61' (Мусиала Джамал (   61') Эрнандес Люка   84' Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Алаба Давид   74' (Толиссо Корентен (   74') Коман Кингсли   61' (Мартинес Хави (   61') Мюллер Томас   73' (Чупо-Мотинг Эрик (   73') Гнабри Серж   61' (Сане Лерой (   61') Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Сарр Буна Зюле Никлас
Гикевич Рафал Гумни Роберт Оксфорд Рис Гоувелеув Джеффри Педерсен Мадс   46' (Сухи Марек (   46'   70') Груэсо Карлос Бенеш Ласло Калиджиури Даниэль   46' (Фрамбергер Рафаэль (   46') Рихтер Марко   67' (Йенсен Фредрик (   67') Хан Андре   87' (Петков Лукас (   87') Нидерлехнер Флориан   76' (Финнбогасон Альфред (   76')
Запасные: Стробл Тобиас Хедира Рани Коубек Томаш Грегорич Михаэль
22 мая. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
    55' Клюйверт Джастин (0:1)
(1:1) Фридрих Марвин 67'    
(2:1) Крузе Макс 90'    
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико   76' Триммель Кристофер   53' Гентнер Кристиан   64' (Тойхерт Седрик (   64') Рюэрсон Юлиан   82' (Бекер Шеральдо (   82') Ингвартсен Маркус   64' (Эндо Кейта (   64') Ленц Кристофер   82' (Бюльтер Мариус (   82') Муса Петар   58' (Авонийи Тайво (   58') Крузе Макс
Запасные: Гисельман Нико Кариус Лорис Гогия Акакий Гризбек Себастьян
Мартинес Хосеп Клостерманн Лукас   85' (Мукиэле Норди (   85') Юпамекано Део Орбан Вилли Хальстенберг Марсель Хайдара Амаду Кампль Кевин   85' (Сорлот Александр (   85') Забитцер Марсель   25' Хи-Чан Хван   54' (Поульсен Юссуф (   54') Форсберг Эмиль   54' (Нкунку Кристофер (   54') Клюйверт Джастин   68' (Лаймер Конрад (   68')
Запасные: Конате Ибраима Чаунер Филипп Хенрихс Бенджамин
22 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры  
Боруссия Д 3:1 Байер Л
(1:0) Холанн Эрлинг 5'    
(2:0) Ройс Марко 51'    
(3:0) Холанн Эрлинг 84'    
    89' Бендер Ларс (3:1)
Бюрки Роман Пищек Лукаш   75' (Пасслак Феликс (   75') Аканджи Мануэль   63' (Хуммельс Матс (   63') Джан Эмре Шульц Нико Дауд Махмуд   46' (Беллингхем Джуд (   46') Делани Томас Брандт Юлиан Ройс Марко   63' (Санчо Джедон (   63') Рейньер Жезус   80' (Джованни Рейна (   80') Холанн Эрлинг
Запасные: Мёнье Тома Геррейро Рафаэль Дрляча Стефан Азар Торган
Градецки Лукаш Та Джонатан Драгович Александр Бендер Свен   89' (Бендер Ларс (   89') Венделл Боргес Демирбай Керем Арангис Чарлес   89' (Баумгартлингер Юлиан (   89') Беллараби Карим   73' (Диаби Мусса (   73') Вирц Флориан   67' (Гедикли Эмрехан (   67') Грэй Демарай Паулиньо Жозе   67' (Шик Патрик (   67')
Запасные: Вайзер Митчелл Ломб Никлас Фримпонг Жереми Грилль Леннарт
22 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Вольфсбург 2:3 Майнц
    44' Бутьюс Жан-Поль (0:1)
(1:1) Филипп Максимилиан 47'    
    54' Кайсон Робин (1:2)
(2:2) Виктор Жоао II 66'    
    77' Бель Штефан (2:3)
Перван Павао Мбабу Кевин   57' (Виктор Жоао II (   57') Лакруа Максанс Брукс Джон   57' (Зирслебен Тим (   57') Отавио Пауло   83' (Герардт Янник (   83') Шлагер Ксавер   56'   83' (Руссийон Жером (   83') Арнольд Максимилиан   51' Баку Ридле Филипп Максимилиан   75' Брекало Йосип   69' (Гинчек Даниэль (   69') Вегхорст Ваут
Запасные: Мехмеди Адмир Гилавоги Жошуа Клингер Никлас Лино Кастен
Дамен Финн Сен-Жюст Джеремая Бель Штефан   40' Ньякат Мусса Да Коста Данни   81' (Мвене Филипп (   81') Кор Доминик Баррейро Леандро   29'   32' (Латца Данни (   32') Бутьюс Жан-Поль   61'   81' (Озтунали Левин (   81') Брозински Даниэль   71' (Салаи Адам (   71') Кайсон Робин   71' (Фернандес Эдимилсон (   71') Онисиво Карим
Запасные: Омер Ханин Глацель Роберт Хак Александер
22 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Роберт Левандовски
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Комментарии (3)
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0
Allegro
22 Мая 2021, 18:55

Сейчас только обратил внимание - одного мяча не хватило до сотни :( Ну да ладно. Главное Лёва свой гол забил в последней атаке. Молодец!!!

0
Allegro
22 Мая 2021, 18:49

И таки да!!! Лёва красава!!! Я уже думал этого не случится. Есть рекорд!!! Кто угодно забивал сегодня у Баварии, а он нет. И все-таки он это сделал. Молодчина. Очень рад за него.

0
Alex1972
22 Мая 2021, 18:32

Молодец, Роберт!!!.. Заодно ЗБ прихватил, а может и ЗМ...

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