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Левандовски: «Я даже не мечтал о том, чтобы побить достижение Мюллера, и считал его чем-то невероятным»

23 Мая 2021, 00:27,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол в завершившемся чемпионате Германии. Это случилось в матче с «Аугсбургом» (5:2).

- Хочу посвятить этот гол своей маме, у нее сегодня день рождения, - заявил футболист в эфире BT Sport. - Я даже не мечтал о том, чтобы побить это достижение, и считал его чем-то невероятным. 40 голов в 34 матчах… А я сыграл в 29. Все еще не верю, что  я это сделал. Это нечто особенное и историческое. Если хочешь побить такой легендарный рекорд, наверное, нуждаешься в драме.  Большое спасибо партнерам, они делали все для того, чтобы я сегодня смог забить этот гол.

Добавим, что благодаря этому невероятному результату Левандовски выиграл европейскую «Золотую бутсу».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Герд Мюллер
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