Левандовски: «Я даже не мечтал о том, чтобы побить достижение Мюллера, и считал его чем-то невероятным»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол в завершившемся чемпионате Германии. Это случилось в матче с «Аугсбургом» (5:2).

- Хочу посвятить этот гол своей маме, у нее сегодня день рождения, - заявил футболист в эфире BT Sport. - Я даже не мечтал о том, чтобы побить это достижение, и считал его чем-то невероятным. 40 голов в 34 матчах… А я сыграл в 29. Все еще не верю, что я это сделал. Это нечто особенное и историческое. Если хочешь побить такой легендарный рекорд, наверное, нуждаешься в драме. Большое спасибо партнерам, они делали все для того, чтобы я сегодня смог забить этот гол.

Добавим, что благодаря этому невероятному результату Левандовски выиграл европейскую «Золотую бутсу».