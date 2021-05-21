Флик вспомнил самый эмоциональный момент за время работы в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик вспомнил самый эмоциональный момент за время работы в мюнхенском клубе.

«Лига чемпионов в Лиссабоне и победа над «ПСЖ». Невероятные эмоции после этого, вся команда была одним целым и переживала за результат. Это пока главное событие в моей карьере.

Я являюсь фанатом «Баварии» с детства и буду оставаться им и дальше. Это клуб, который навсегда останется в моем сердце. Я пообщался с каждым из игроков и поблагодарил их за всё», - цитирует Флика «Твиттере» Bayern&Germany.

Отметим, что после чемпионата Европы Флик с большой долей вероятности возглавит сборную Германии.