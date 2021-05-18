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«Барселоне» не хватает денег на покупку Левандовски

18 Мая 2021, 19:55,

Польский форвард Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» ради чемпионата Испании. 

Филиалу Sky Sport в Германии досталась информация, что Левандовски уже долгое время думает о переезде в Ла Лигу. Одним из возможных вариантов для Роберта является «Барселона», однако у каталонцев нет денег на громкие трансферы. Тем не менее, вероятность перехода Левандовски в «Барсу» всё равно есть. 

Экс-агент Левандовски признавался, что его бывший подопечный мечтал о мадридском «Реале». В сезоне 2020/21 нападающий сборной Польши повторил рекорд Герда Мюллера, забив 40 мячей за сезон. У «Баварии» остался ещё один матч в году - домашняя игра против «Аугсбурга». Если 9-й номер мюнхенцев отличится хотя бы раз, он установит новый рекорд команды. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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CastillaOleOle
18 Мая 2021, 21:45
Ради чемпиона Испании??? Причём тут Барса? Действующий чемпион Реал. В этом сезоне чемпионом будет опять команда из Мадрида. Исправьте, не путайте людей.
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