«Барселоне» не хватает денег на покупку Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» ради чемпионата Испании.

Филиалу Sky Sport в Германии досталась информация, что Левандовски уже долгое время думает о переезде в Ла Лигу. Одним из возможных вариантов для Роберта является «Барселона», однако у каталонцев нет денег на громкие трансферы. Тем не менее, вероятность перехода Левандовски в «Барсу» всё равно есть.

Экс-агент Левандовски признавался, что его бывший подопечный мечтал о мадридском «Реале». В сезоне 2020/21 нападающий сборной Польши повторил рекорд Герда Мюллера, забив 40 мячей за сезон. У «Баварии» остался ещё один матч в году - домашняя игра против «Аугсбурга». Если 9-й номер мюнхенцев отличится хотя бы раз, он установит новый рекорд команды.