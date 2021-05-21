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Коста и Данташ покидают «Баварию»

21 Мая 2021, 20:23,

«Бавария» объявила об уходе двух футболистов.

Как сообщила пресс-служба мюнхенцев, по окончании сезона клуб покинет полузащитник Тьягу Данташ и вингер Дуглас Коста, у обоих игроков истекают арендные соглашения.

Права на 20-летнего португальца принадлежат «Бенфике», он принял участие лишь в двух матчах «Баварии», но голевыми действиями не отметился.

Что касается Дугласа Косты, то бразилец возвращается в «Ювентус». В нынешнем сезоне он сыграл 11 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В последнее время в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Дуглас Коста, Тьягу Данташ
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