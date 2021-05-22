​Левандовски: «Теперь могу пригласить Месси и Роналду к себе за столик»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим нападающим в мире.

«Я был одним из лучших в течение многих лет. Может, сейчас я и лучший. «Золотой мяч» не был моей целью. Я получил награду ФИФА и звание лучшего игрока по версии УЕФА, что для меня очень много значит.

Месси и Роналду так долго находились на вершине, но теперь я могу пригласить их к себе за столик. Думаю, я могу сесть и поговорить с ними о футболе, нашей страсти, потому что в прошлом сезоне я выиграл всё», - рассказал Левандовски Sportweek.

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски забил 47 голов в 39 матчах в различных соревнованиях.